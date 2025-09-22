Депутат Цивилев прокомментировал завершение ремонта Каменноостровского проспекта

Протяженность реконструированного участка составляет 3,5 километра, на которых уложено свыше 80 тысяч квадратных метров высококачественного двухслойного асфальтобетонного покрытия.

Завершились работы по капитальному ремонту участка Каменноостровского проспекта от Троицкого моста до набережной реки Большая Невка, вызвавшие долгое ожидание горожан. Об этом пишет "Вечерний Санкт-Петербург".

Протяженность реконструированного участка составляет 3,5 километра, на которых уложено свыше 80 тысяч квадратных метров высококачественного двухслойного асфальтобетонного покрытия. В процессе ремонта специалистами выполнена замена колодезных люков, перемещение бордюрных камней, фрезеровка устаревшего асфальта, обновление дорожной разметки и возвращение зелёных зон в первозданный вид.

Комментируя завершение ремонта, председатель постоянной комиссии Законодательного собрания по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Алексей Цивилёв подчеркнул значимость отремонтированного участка магистральной дороги для транспортной доступности центральной части города и связи с удалёнными районами. Данный ремонт оказывает влияние на ежедневную жизнь большого числа жителей, таким образом превращаясь не просто в местное событие, а в весомый вклад в качество городской среды и удобства передвижения для горожан. Депутат выразил уверенность, что обновленная инфраструктура сделает Петроградскую сторону привлекательной, комфортной и безопасной как для жителей, так и для туристов, укрепляя имидж района как живописной и благоустроенной части культурной столицы.

Каменноостровский проспект служит ключевой транспортной артерией Петроградского района, характеризующейся активным автомобильным и пешим трафиком. Благодаря качественно выполненному ремонту прогулки по проспекту осенью станут столь же приятными, как и летом, благодаря обновлённому покрытию дорог, усовершенствованным осветительным конструкциям и привлекательным видам окружающей застройки.

Заместитель главы города Александр Беглов отметил, что ремонт Каменноостровского проспекта завершил список важных дорожных ремонтов, выполненных в Петербурге в 2025 году. К нему присоединились Московский проспект, улица Савушкина и Невский проспект, который удалось обновить всего за две недели, заметно повысив удобство перемещения горожан и привлекательность облика города.

Фото: Правительство Петербурга