Иномарка сбила 17-летнего парня на Разъезжей улице

Пешеход был госпитализирован в больницу.

Водитель Nissan сбил 17-летнего юношу, который переходил дорогу в неположенном месте. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Известно, что все произошло вечером в пятницу, 30 августа, у дома № 23 по Разъезжей улице. За рулем иномарки находился 44-летний житель Красноярского края. В результате ДТП пешеход получил различные травмы и был госпитализирован в состоянии средней степени тяжести в больницу.

Отметим, что водитель Nissan с начала 2024 года уже девять раз привлекался к административной ответственности за различные нарушения ПДД. Полицией проводится проверка.

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Фото: Piter.TV