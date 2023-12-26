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Пенсионер сбил 9-летнего самокатчика на Большой Горской
Сегодня, 13:51
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Пенсионер сбил 9-летнего самокатчика на Большой Горской

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Пожилой водитель Volvo не заметил ребенка.

Накануне, 30 августа, 84-летний водитель Volvo XC60 сбил девятилетнего мальчика, который пересекал проезжую часть на самокате. Взрослых при нем замечено не было.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, все произошло в 14:35 в Приморском районе. На Большой Горской улице пожилой водитель сбил ребенка на самокате, когда тот пытался переехать дорогу в зоне нерегулируемого пешеходного перехода.

В результате ДТП мальчик госпитализирован в состоянии средней степени тяжести. По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка.

Ранее Piter.TV сообщал, что под Всеволожском двое подростков на питбайке влетели в легковушку.

Фото: Piter.TV

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Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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