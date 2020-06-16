Под Всеволожском двое подростков на питбайке влетели в легковушку

Полиция проводит проверку.

После ДТП с 13-летним питбайкером полиция Всеволожского района Ленобласти проводит проверку. Пострадал и он, и его 14-летний пассажир.

Как уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, все произошло 30 августа в 20:40 на 10 километре автодороги "Санкт-Петербург-Морье". 13-летний водитель питбайка YCF Pilot совершил столкновение с автомобилем HAVAL, за рулем которого находился 36-летний мужчина.

В результате ДТП водитель и пассажир питбайка госпитализированы в больницу. Детали произошедшего уточняются.

Ранее Piter.TV сообщал, что икона Спаса Нерукотворного рухнула на голову 12-летнему подростку во время богослужения в Спасо-Парголовском храме на севере Петербурга.

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области