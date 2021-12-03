На голову подростку в храме в Петербурге рухнула икона

В больницу его госпитализировали с открытой черепно-мозговой травмой.

Икона Спаса Нерукотворного рухнула на голову 12-летнему подростку во время богослужения в Спасо-Парголовском храме на севере Петербурга. В больницу его госпитализировали с открытой черепно-мозговой травмой, пишет 30 августа tg-канал "Mash на Мойке".

В настоящее время школьник находится в больнице, однако уже идет на поправку. У него также выявили легкое повреждение мозга, пневмоцефалию, вдавленный перелом теменной кости и ушибленную рану мягких тканей в левой теменной области.

Мать мальчика уточнила, что в момент падения иконы они с сыном стояли у алтаря. Сам образ не пострадал, разбилось только стекло.

Ранее мы рассказывали о том, что в ДНТ "Дрыжики" подростки на мотоцикле попали в ДТП.

Фото: Piter.TV