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На голову подростку в храме в Петербурге рухнула икона
Сегодня, 19:58
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На голову подростку в храме в Петербурге рухнула икона

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В больницу его госпитализировали с открытой черепно-мозговой травмой.

Икона Спаса Нерукотворного рухнула на голову 12-летнему подростку во время богослужения в Спасо-Парголовском храме на севере Петербурга. В больницу его госпитализировали с открытой черепно-мозговой травмой, пишет 30 августа tg-канал "Mash на Мойке". 

В настоящее время школьник находится в больнице, однако уже идет на поправку. У него также выявили легкое повреждение мозга, пневмоцефалию, вдавленный перелом теменной кости и ушибленную рану мягких тканей в левой теменной области. 

Мать мальчика уточнила, что в момент падения иконы они с сыном стояли у алтаря. Сам образ не пострадал, разбилось только стекло. 

Ранее мы рассказывали о том, что в ДНТ "Дрыжики" подростки на мотоцикле попали в ДТП. 

Фото: Piter.TV 

Теги: икона, спасо-парголовский храм
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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