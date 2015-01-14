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В ДНТ "Дрыжики" подростки на мотоцикле попали в ДТП
Сегодня, 12:19
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В ДНТ "Дрыжики" подростки на мотоцикле попали в ДТП

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Мальчиков доставили в больницу. Дети получили переломы.

Накануне, 26 августа, на Дачной улице произошло ДТП. В результате случившегося пострадали подростки, которые ехали на мотоцикле. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. 

Инцидент случился в ДНТ "Дрыжики" Всеволожского района Ленобласти в 14:40. Известно, что 21-летний водитель машины "Лада Гранта" при выезде с прилегающей территории не убедился в безопасности маневра и совершил столкновение с мотоциклом, которым управлял 13-летний подросток. 

В результате ДТП мотоциклист  и его пассажир  получили травмы. Мальчиков доставили в больницу. Они находятся состоянии средней степени тяжести. 

По факту ДТП проводится проверка. Подробности уточняются.

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Фото: Telegram / Петербургская полиция

Теги: авария, дети, днт дрыжики, ленобласть, попали в дтп
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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