В ДНТ "Дрыжики" подростки на мотоцикле попали в ДТП

Мальчиков доставили в больницу. Дети получили переломы.

Накануне, 26 августа, на Дачной улице произошло ДТП. В результате случившегося пострадали подростки, которые ехали на мотоцикле. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Инцидент случился в ДНТ "Дрыжики" Всеволожского района Ленобласти в 14:40. Известно, что 21-летний водитель машины "Лада Гранта" при выезде с прилегающей территории не убедился в безопасности маневра и совершил столкновение с мотоциклом, которым управлял 13-летний подросток.

В результате ДТП мотоциклист и его пассажир получили травмы. Мальчиков доставили в больницу. Они находятся состоянии средней степени тяжести.

По факту ДТП проводится проверка. Подробности уточняются.

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Фото: Telegram / Петербургская полиция