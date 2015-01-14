Полицейские пресекли продажу сигарет без акцизов на Апраксином дворе в Петербурге

Оперативники нашли 79 тыс. пачек сигарет без акцизов.

Правоохранители пресекли продажу крупной партии сигарет без акцизов на Апраксином дворе. Об этом сообщили в пресс-службе У МВД по Петербургу и Ленобласти.

По подозрению в обороте нелегальной продукции задержали 45-летнего мужчину. Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД России по Центральному району доставили злоумышленника в отдел полиции.

Стражи порядка осмотрели арендованные мужчиной контейнеры, гараж на улице Салова и два автомобиля. Там они нашли 79 тыс. пачек сигарет без акцизов. Стоимость нелегальной продукции составляет свыше 10 млн рублей. Кроме того, оперативники изъяли у "бизнесмена" 660 упаковок с аналогичной продукцией, акцизные марки которых имеют признаки подделки.

Сейчас проводится экспертиза. Правоохранители завели уголовное дело. Расследование сейчас продолжается.

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Фото: Piter.tv