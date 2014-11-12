Автомобиль перевернулся на набережной Карповки после “полёта” над дорогой

О пострадавших не сообщается.

В эту субботу, 15 февраля, на набережной реки Карповки и проспекта Медиков в Санкт-Петербурге произошло серьёзное ДТП. По информации из ВК-сообщества "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб", автомобиль, двигаясь по невыясненным причинам, "взлетел" над дорогой и перевернулся.

На место происшествия оперативно прибыли сотрудники ГИБДД. По предварительным данным, пострадавших нет.

Очевидцы сообщают, что перевернувшийся автомобиль едва не задел пешеходов. На кадрах с камер видеонаблюдения видно, что от трагедии пешеходов отделяли считаные сантиметры. Причины произошедшего устанавливаются.

Ранее Piter.TV сообщал, что водитель лесовоза задержан по делу о смертельном ДТП с автобусом под Волховом.

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