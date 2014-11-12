Водитель лесовоза задержан по делу о смертельном ДТП с автобусом под Волховом

В результате аварии водитель автобуса скончался на месте происшествия, пострадали две пассажирки.

Полиция Волховского района Ленинградской области задержала 61-летнего водителя лесовоза "МАЗ", ставшего участником смертельного ДТП с пассажирским автобусом. Об этом в субботу, 15 февраля, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Напомним,авария произошла 14 февраля в 07:20 на 21-м километре автодороги "Паша-Часовинское-Кайвокса". По предварительным данным, водитель лесовоза не справился с управлением, в результате чего прицеп грузовика столкнулся со встречным пассажирским автобусом, которым управлял 59-летний мужчина.

В результате ДТП водитель автобуса скончался на месте происшествия, а две пассажирки получили травмы средней степени тяжести и были госпитализированы. Следственным отделом полиции возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Водитель лесовоза задержан в порядке статьи 91 УПК РФ и помещён в изолятор временного содержания. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее Piter.TV сообщал, что петербуржец лишится водительских прав из-за психического расстройства.

Видео и фото: пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области