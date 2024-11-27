Петербуржец лишится водительских прав из-за психического расстройства

Прокурор района подал административное исковое заявление в суд с требованием лишить гражданина права на управление автомобилем.

Прокуратура Красногвардейского района Санкт-Петербурга провела проверку соблюдения законодательства в области безопасности дорожного движения. В ходе проверки выяснилось, что местный житель, состоящий на учёте у врача-психиатра, имеет водительское удостоверение категорий "В", "В1" и "M".

Установлено, что у мужчины диагностировано хроническое психическое расстройство, которое входит в перечень медицинских противопоказаний для управления транспортными средствами. Наличие такого диагноза делает невозможным безопасное вождение.

Прокурор района подал административное исковое заявление в суд с требованием лишить гражданина права на управление автомобилем. Суд удовлетворил требования прокурора. После вступления решения в законную силу мужчина будет лишён водительских прав.

Фото: Piter.tv