В Петербурге 10 человек остаются в больницах после ДТП с автобусами

Пострадавшие в аварии находятся в состоянии средней степени тяжести.

В Санкт-Петербурге выясняют причины столкновения двух автобусов на Софийской улице. После ДТП в больницах остаются 10 человек, в том числе четверо детей, сообщили РИА Новости в городском комитете по здравоохранению.

По данным ведомства, пострадавшие находятся в состоянии средней степени тяжести. Троих человек уже выписали.

Авария произошла 27 августа около пересечения с Усть-Ижорским шоссе. По предварительной версии, в стоящий в ожидании технической помощи автобус №330 въехал следующий по маршруту №326 автобус. По данным городского комитета по здравоохранению, после ДТП в больницы доставили 12 человек, в том числе пятеро детей.

Комитет по транспорту Петербурга взял на контроль проверку обстоятельств произошедшего ДТП. Кроме того, проверку организовала прокуратура Пушкинского района.

Фото: Piter.TV