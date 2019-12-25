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В аварии с двумя автобусами на Софийской пострадали более 10 человек
Сегодня, 15:08
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В аварии с двумя автобусами на Софийской пострадали более 10 человек

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В настоящее время на месте происшествия работают все экстренные службы.

На Софийской улице между Усть-Ижорским и Колпинским шоссе в Петербурге произошло ДТП с участием двух рейсовых автобусов. Председатель городского комитета по транспорту Денис Минкин взял под личный контроль выяснение обстоятельств аварии, сообщили в ведомстве. 

По предварительной информации, в стоявший в ожидании технической помощи автобус №330 врезался пассажирский транспорт, следующий по маршруту №326. В результате пострадали 12 человек, в больницу госпитализировали 10 из них. В настоящее время на месте происшествия работают все экстренные службы. 

По факту произошедшего профильными службами совместно с перевозчиками начато служебное расследование. Будут тщательно изучены все обстоятельства и причины аварии. 

Пресс-служба комтранса 

Кроме того, проверку организовала прокуратура Пушкинского района. 

Ранее мы рассказывали о том, что на Новоприозерском шоссе нетрезвый водитель устроил ДТП. 

Фото: Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер 

Теги: дтп, пушкинский район
Категории: Картина дня, Новости СПб, ДТП, Происшествия, Лента новостей,

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