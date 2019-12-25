В аварии с двумя автобусами на Софийской пострадали более 10 человек

В настоящее время на месте происшествия работают все экстренные службы.

На Софийской улице между Усть-Ижорским и Колпинским шоссе в Петербурге произошло ДТП с участием двух рейсовых автобусов. Председатель городского комитета по транспорту Денис Минкин взял под личный контроль выяснение обстоятельств аварии, сообщили в ведомстве.

По предварительной информации, в стоявший в ожидании технической помощи автобус №330 врезался пассажирский транспорт, следующий по маршруту №326. В результате пострадали 12 человек, в больницу госпитализировали 10 из них. В настоящее время на месте происшествия работают все экстренные службы.

По факту произошедшего профильными службами совместно с перевозчиками начато служебное расследование. Будут тщательно изучены все обстоятельства и причины аварии. Пресс-служба комтранса

Кроме того, проверку организовала прокуратура Пушкинского района.

Ранее мы рассказывали о том, что на Новоприозерском шоссе нетрезвый водитель устроил ДТП.

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