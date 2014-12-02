На Новоприозерском шоссе нетрезвый водитель устроил ДТП

На трассе в направлении Петербурга вечером 26 августа столкнулись автомобиль Ford и фура.

В Ленинградской области на Новоприозерском шоссе (автодороге "Сортавала") произошло ДТП, в котором пострадали как минимум два человека. Об этом сообщают очевидцы в tg-канале "Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер".

На трассе в направлении Петербурга вечером 26 августа столкнулись автомобиль Ford и фура. Водитель легковой машины находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Мужчина и его супруга были госпитализированы в больницу скорой помощью. Все обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.

Ранее мы рассказывали о том, что суд вынес приговор таксисту, устроившему пьяное ДТП в Песочном. Кроме того, он выплатит потерпевшим пассажирам 2,2 млн рублей.

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