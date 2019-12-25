Суд вынес приговор таксисту, устроившему пьяное ДТП в Песочном

Кроме того, он выплатит потерпевшим пассажирам 2,2 млн рублей.

Прокуратура Курортного района Петербурга поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении мужчины, которому вменяют п. "а" ч. 2 ст. 264 УК РФ. В суде установили, что в январе в Песочном фигурант, находясь в состоянии наркотического опьянения, сел за руль арендованного автомобиля как таксист, чтобы довезти двух пассажиров. На Белоостровском шоссе он не справился с управлением и врезался в дерево. В результате местные жители получили тяжкий вред здоровью, рассказали 26 августа в надзорном ведомстве.

Виновному назначено наказание в виде лишения свободы на 3 года в колонии-поселении. Осужденный лишен прав на 2,5 года. Кроме того, таксист выплатит потерпевшим 2,2 млн рублей.

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Фото: Piter.TV