На улице Фучика произошло массовое ДТП с автобусом

В результате пострадал один человек, ему оказали медицинскую помощь.

В Петербурге на улице Фучика произошла массовая авария. Как сообщили в МЧС России, днем 26 августа столкнулись два легковых автомобиля и рейсовый автобус.

В результате пострадал один человек, ему оказали медицинскую помощь. На месте происшествия работали девять спасателей и две единицы техники. Они обеспечивали безопасность, помогали регулировать движение и ликвидировали последствия ДТП. Все обстоятельства и причины случившегося установят сотрудники Госавтоинспекции.

Ранее мы рассказывали о том, что водителя будут судить по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ за повторную нетрезвую езду в Петербурге. Его остановили на улице Бабушкина на автомобиле Chery.

Фото: пресс-служба ГАИ по Петербургу и Ленобласти