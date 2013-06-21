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На улице Фучика произошло массовое ДТП с автобусом
Сегодня, 13:04
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На улице Фучика произошло массовое ДТП с автобусом

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В результате пострадал один человек, ему оказали медицинскую помощь.

В Петербурге на улице Фучика произошла массовая авария. Как сообщили в МЧС России, днем 26 августа столкнулись два легковых автомобиля и рейсовый автобус. 

В результате пострадал один человек, ему оказали медицинскую помощь. На месте происшествия работали девять спасателей и две единицы техники. Они обеспечивали безопасность, помогали регулировать движение и ликвидировали последствия ДТП. Все обстоятельства и причины случившегося установят сотрудники Госавтоинспекции. 

Ранее мы рассказывали о том, что водителя будут судить по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ за повторную нетрезвую езду в Петербурге. Его остановили на улице Бабушкина на автомобиле Chery.

Фото: пресс-служба ГАИ по Петербургу и Ленобласти 

Теги: дтп, мчс
Категории: Новости СПб, ДТП, Происшествия, Лента новостей,

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