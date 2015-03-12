Водителя будут судить за повторную нетрезвую езду в Петербурге

Его остановили на улице Бабушкина на автомобиле Chery.

Прокуратура Невского района Петербурга утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении местного жителя по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ. Об этом рассказали 26 августа в надзорном ведомстве.

В апреле фигурант, игнорируя привлечение к административной ответственности за нетрезвое вождение, вновь сел за руль в состоянии опьянения. Его остановили на улице Бабушкина на автомобиле Chery.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее на Piter.TV: стали известны подробности ДТП с четырьмя пострадавшими в Сертолово. Водитель Volkswagen Golf не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в препятствие. Затем машина перевернулась. Госпитализированы три человека, двое из которых – подростки.

Фото: Piter.TV