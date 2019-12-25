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В Колпинском районе столкнулись два автобуса: есть пострадавшие
Сегодня, 13:31
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В Колпинском районе столкнулись два автобуса: есть пострадавшие

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На месте работают спасатели МЧС.

В четверг, 27 августа, в 12:40 на пересечении Софийской улицы и Усть-Ижорского шоссе в Колпинском районе произошло столкновение двух автобусов.

В результате аварии пострадали люди, их точное количество и характер травм устанавливаются медицинскими службами.

На месте работают спасатели МЧС. К ликвидации последствий ДТП привлечены две единицы техники и семь человек личного состава.

Ранее мы сообщили о том, что на улице Фучика произошло массовое ДТП с автобусом.

Фото: Piter.TV

Теги: дтп, санкт-петербург
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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