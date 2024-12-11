На Среднеохтинском проспекте “Газель” и “Лада” столкнулись из-за проезда на красный свет

Рядом светофор, и, скорее всего, загорелся красный, говорят очевидцы.

На Среднеохтинском проспекте в Санкт-Петербурге в понедельник, 3 февраля, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля "Газель" и "Лады Весты". Авария случилась на перекрёстке с улицей Александра Ульянова.

По словам автора видео ВК-сообщества "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб", вероятнее всего, в этот момент на светофоре загорелся красный свет. Водитель "Газели", по мнению автора, рассчитывал, что водитель "Лады" остановится, однако столкновения избежать не удалось.

Автор видео отметил, что сам регулярно проезжает этот перекресток, намекая на то, что подобные ситуации там не редкость. Обстоятельства ДТП выясняются, но по предварительной информации, причиной столкновения стал проезд одного из автомобилей на запрещающий сигнал светофора.

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Видео: ВКонтакте / "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб"