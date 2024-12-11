Из окна дома на Гатчинской улице в Петербурге хлестал кипяток

Скорее всего, у кого-то прорвало трубу отопления.

Жители Санкт-Петербурга стали свидетелями необычного происшествия на Гатчинской улице: из окна одного из домов потоком льется кипяток. Видео с места событий было опубликовано в районном паблике.

Инцидент произошел в доме, расположенном на углу Большой Пушкарской и Гатчинской улиц. Судя по кадрам, из окна бьет мощная струя горячей воды.

По предварительной версии, причиной происшествия стал прорыв трубы отопления в одной из квартир. Чтобы избежать затопления, жильцы, вероятно, решили направить поток кипятка через окно. Обстоятельства происшествия выясняются.

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Видео: Telegram-канал / Петроградский район Спб