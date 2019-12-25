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Прорыв трубы произошел на Будапештской улице
Сегодня, 15:20
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Прорыв трубы произошел на Будапештской улице

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Предварительно, в результате случившегося никто не пострадал.

У дома 6 по Будапештской улице в Петербурге утром 27 сентября прорвало трубу. Известно, что рядом с местом, где произошла коммунальная авария, находится детская поликлиника. 

По информации АО "Теплосеть Санкт-Петербурга", сообщение о дефекте поступило в 09:00, а к 09:45 место прорыва было локализовано, пишет портал 78.ru. Отмечается, что ремонтные работы ведутся без отключения горячего водоснабжения потребителей. 

Предварительно, в результате случившегося никто не пострадал. Детали происшествия уточняются.

Ранее прорыв трубы с горячей водой произошел на проспекте Стачек. 

Фото: Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург 

Теги: будапештская улица, прорвало трубу
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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