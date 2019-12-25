Прорыв трубы произошел на Будапештской улице

У дома 6 по Будапештской улице в Петербурге утром 27 сентября прорвало трубу. Известно, что рядом с местом, где произошла коммунальная авария, находится детская поликлиника.
По информации АО "Теплосеть Санкт-Петербурга", сообщение о дефекте поступило в 09:00, а к 09:45 место прорыва было локализовано, пишет портал 78.ru. Отмечается, что ремонтные работы ведутся без отключения горячего водоснабжения потребителей.
Предварительно, в результате случившегося никто не пострадал. Детали происшествия уточняются.
Ранее прорыв трубы с горячей водой произошел на проспекте Стачек.
Фото: Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все