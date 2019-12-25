  1. Главная
Во время пожара в квартире на Будапештской погибла женщина
Сегодня, 8:58
Также пострадал мужчина, его госпитализировали.

Во Фрунзенском районе Петербурга ночью 6 марта произошел смертельный пожар. Об этом сообщили в МЧС России. 

Информация о возгорании по адресу: Будапештская улица, 8к2, поступила спасателям в 02:37. В двухкомнатной квартире полыхала обстановка на 3 квадратных метрах. Потушили огонь в 03:32. 

В результате погибла женщина. Также пострадал мужчина, его увезли в больницу. К ликвидации пожара привлекали 14 человек личного состава и три единицы техники. По факту происшествия организована проверка. 

Ранее мы рассказывали о том, что после пожара на Шаврова госпитализировали двоих. 

Фото: Piter.TV 

Теги: будапештская улица, пожар
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

