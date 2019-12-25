Во время пожара в квартире на Будапештской погибла женщина

Также пострадал мужчина, его госпитализировали.

Во Фрунзенском районе Петербурга ночью 6 марта произошел смертельный пожар. Об этом сообщили в МЧС России.

Информация о возгорании по адресу: Будапештская улица, 8к2, поступила спасателям в 02:37. В двухкомнатной квартире полыхала обстановка на 3 квадратных метрах. Потушили огонь в 03:32.

В результате погибла женщина. Также пострадал мужчина, его увезли в больницу. К ликвидации пожара привлекали 14 человек личного состава и три единицы техники. По факту происшествия организована проверка.

Ранее мы рассказывали о том, что после пожара на Шаврова госпитализировали двоих.

Фото: Piter.TV