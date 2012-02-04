  1. Главная
После пожара на Шаврова госпитализировали двоих
В комнате площадью 20 квадратных метров в трехкомнатное квартире полыхала обстановка.

В Приморском районе рано утром 6 марта произошел пожар с пострадавшими, рассказали в ГУ МЧС России по Петербургу. 

Сообщение о возгорании на улице Шаврова, 13к1, поступило на пульт спасателей в 05:13. В комнате площадью 20 квадратных метров в трехкомнатное квартире полыхала обстановка. К 06:09 огонь ликвидировали. 

В результате травмы получили два человека, их госпитализировали в больницу. Тушили пожар 10 сотрудников МЧС и две единицы техники. Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются. 

Ранее на Piter.TV: в торговом центре у "Приморской" произошел пожар. К счастью, пострадавших нет. 

Фото: Piter.TV 

