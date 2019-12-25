В торговом центре у "Приморской" произошел пожар

К счастью, никто не пострадал.

На Васильевском острове днем 5 марта произошел пожар. В торговом центре возле станции метро "Приморская" на Железноводской улице, 68Б, загорелся электрощиток. Информация о происшествии поступила спасателям в 13:54, рассказали в ГУ МЧС России по Петербургу.

Огонь потушили к 14:44 10 человек личного состава и две единицы техники. К счастью, никто не пострадал. По факту случившегося проводится проверка.

Ранее на Piter.TV: при пожаре на частной ферме в деревне Черенковицы погибли 30 коров и молодых бычков, а также 20 баранов. Там полыхала кровля на площади около 800 квадратных метров.

Фото: Piter.TV