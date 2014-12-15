При пожаре на ферме в деревне Черенковицы погибли 50 коров и баранов

Загорелась кровля на площади около 800 квадратных метров.

В Волосовском районе ночью 5 марта произошел пожар на частной ферме. Об этом сообщили в ГКУ "Леноблпожспас".

В деревне Черенковицы загорелась кровля на площади около 800 квадратных метров. Внутри находились порядка 100 животных. В результате погибли 30 коров и молодых бычков, а также 20 баранов. По факту происшествия организовали проверку.

Фото: пресс-служба ГКУ "Леноблпожспас"