При пожаре на ферме в деревне Черенковицы погибли 50 коров и баранов
Сегодня, 8:37
При пожаре на ферме в деревне Черенковицы погибли 50 коров и баранов

Загорелась кровля на площади около 800 квадратных метров.

В Волосовском районе ночью 5 марта произошел пожар на частной ферме. Об этом сообщили в ГКУ "Леноблпожспас". 

В деревне Черенковицы загорелась кровля на площади около 800 квадратных метров. Внутри находились порядка 100 животных. В результате погибли 30 коров и молодых бычков, а также 20 баранов. По факту происшествия организовали проверку. 

Ранее мы рассказывали о том, что на Тихоокеанской улице загорелся микроавтобус. Огонь повредил еще четыре авто. К счастью, никто не пострадал. 

Фото: пресс-служба ГКУ "Леноблпожспас" 

