На Тихоокеанской загорелся микроавтобус. Огонь повредил еще 4 авто

Сообщение о возгорании на Тихоокеанской улице, дом 18, корпус 2, было получено поздно вечером 5 марта, в 00:17. Согласно данным, автомобиль марки "Mercedes-Benz" полностью уничтожен огнем, кроме того, серьезно повреждены еще 4 стоящих поблизости транспортных средства, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Петербургу.

Операцию по тушению завершили успешно в 00:57. Информация о пострадавших и погибших отсутствует.

В процессе ликвидации огня задействовали 2 единицы специализированной пожарной техники и команду из 10 спасателей МЧС.

Фото: Piter.TV