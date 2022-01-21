В БЦ на Курляндской произошло возгорание

Уже спустя 20 минут, в 4:25, огонь был успешно потушен сотрудниками экстренных служб.

Сообщение о возгорании было получено утром 4 марта в 4:05 по адресу: Курляндская улица, дом 49, Адмиралтейский район. Загорание произошло внутри помещения бизнес-центра, площадь которого составила всего 1 кв.м. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Петербургу.

Уже спустя 20 минут, в 4:25, огонь был успешно потушен сотрудниками экстренных служб. Информация о жертвах или пострадавших отсутствует.

Для устранения возгорания были привлечены 3 единицы спецтехники и 15 сотрудников МЧС.

