  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Мужчина пострадал при пожаре в ванной на Пулковском шоссе
Сегодня, 8:16
258
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

Мужчина пострадал при пожаре в ванной на Пулковском шоссе

0 0

Для оперативного реагирования были задействованы 2 единицы специализированной пожарной техники и 10 сотрудников МЧС.

Сообщение о возгорании в Московском районе по адресу: Пулковское шоссе, д. 42, корп. 9, поступило утром 26 февраля в 3:45. Об этом информирует пресс-служба ГУ МЧС РФ по Петербургу. 

Горение произошло в однокомнатной квартире общей площадью 33 "квадрата", охватив пространство ванной комнаты размером примерно 4 "квадрата".  Спустя чуть больше часа, в 04:36 утра, пожар был успешно потушен сотрудниками экстренных служб.    

При тушении пострадал мужчина, которого незамедлительно доставили в больницу. Для оперативного реагирования были задействованы 2 единицы специализированной пожарной техники и 10 сотрудников МЧС.

Ранее мы сообщили о том, что на Московском шоссе горел Hyundai.

Фото: Piter.TV

Теги: пожар, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии