Мужчина пострадал при пожаре в ванной на Пулковском шоссе

Сообщение о возгорании в Московском районе по адресу: Пулковское шоссе, д. 42, корп. 9, поступило утром 26 февраля в 3:45. Об этом информирует пресс-служба ГУ МЧС РФ по Петербургу.

Горение произошло в однокомнатной квартире общей площадью 33 "квадрата", охватив пространство ванной комнаты размером примерно 4 "квадрата". Спустя чуть больше часа, в 04:36 утра, пожар был успешно потушен сотрудниками экстренных служб.

При тушении пострадал мужчина, которого незамедлительно доставили в больницу. Для оперативного реагирования были задействованы 2 единицы специализированной пожарной техники и 10 сотрудников МЧС.

Фото: Piter.TV