На Московском шоссе горел Hyundai

Утро 25 февраля ознаменовалось сообщением о возгорании автомобиля вблизи дома номер 101 на Московском шоссе в Пушкинском районе. Огонь повредил двигатель транспортного средства марки Hyundai. Об этом информирует пресс-служба гУ МЧС РФ по Петербургу.

Спустя некоторое время, в 09:10 утра, силами спасательных подразделений пожар был полностью локализован и погашен.

Информация о пострадавших или погибших не поступала.

Фото: Piter.TV