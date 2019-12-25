На Московском шоссе горел Hyundai

Утро 25 февраля ознаменовалось сообщением о возгорании автомобиля вблизи дома номер 101 на Московском шоссе в Пушкинском районе. Огонь повредил двигатель транспортного средства марки Hyundai. Об этом информирует пресс-служба гУ МЧС РФ по Петербургу.
Спустя некоторое время, в 09:10 утра, силами спасательных подразделений пожар был полностью локализован и погашен.
Информация о пострадавших или погибших не поступала.
Ранее мы сообщили о том, что сместа пожара на проспекте КИМа эвакуировали 11 человек.
Фото: Piter.TV
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все