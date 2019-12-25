  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На Московском шоссе горел Hyundai
Сегодня, 10:36
158
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

На Московском шоссе горел Hyundai

0 0

Информация о пострадавших или погибших не поступала.

Утро 25 февраля ознаменовалось сообщением о возгорании автомобиля вблизи дома номер 101 на Московском шоссе в Пушкинском районе. Огонь повредил двигатель транспортного средства марки Hyundai. Об этом информирует пресс-служба гУ МЧС РФ по Петербургу.

Спустя некоторое время, в 09:10 утра, силами спасательных подразделений пожар был полностью локализован и погашен.

Информация о пострадавших или погибших не поступала.

Ранее мы сообщили о том, что сместа пожара на проспекте КИМа эвакуировали 11 человек.

Фото: Piter.TV

Теги: пожар, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии