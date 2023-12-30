С места пожара на проспекте КИМа эвакуировали 11 человек

Горение произошло в трёхкомнатной квартире общей площадью 90 квадратных метров, охватив площадь порядка 13 "квадратов".

В среду, 25 февраля, в 5:11, поступила информация о возгорании на проспекте КИМа, дом 3, расположенном в Василеостровском районе. Об этом информирует пресс-служба ГУ МЧС РФ по Петербургу.

Горение произошло в трёхкомнатной квартире общей площадью 90 квадратных метров, охватив площадь порядка 13 "квадратов". Пожар был успешно потушен сотрудниками экстренных служб в 5:53. В ходе операции были оперативно эвакуированы 11 жителей здания, включая двух несовершеннолетних детей.

Сообщений о пострадавших в результате происшествия не зафиксировано. Для ликвидации возгорания было задействовано 4 единицы специальной техники и 19 спасателей.

Фото: Piter.TV