Прорыв трубы с горячей водой призошла на Стачек

Местные жители сообщили, что на газоне образовалась лужа из кипятка, а территория была окутана белым паром.

В пятницу, 20 сентября, рядом с футбольным полем на проспекте Стачек произошел прорыв трубы с горячей водой. Об этом сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП" в социальной сети "ВКонтакте".

Местные жители сообщили, что на газоне образовалась лужа из кипятка, а территория была окутана белым паром.

Информация о происшествии была передана в "Теплосеть". Детали инцидента уточняются.