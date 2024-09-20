Прорыв трубы с горячей водой призошла на Стачек

В пятницу, 20 сентября, рядом с футбольным полем на проспекте Стачек произошел прорыв трубы с горячей водой. Об этом сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП" в социальной сети "ВКонтакте".
Местные жители сообщили, что на газоне образовалась лужа из кипятка, а территория была окутана белым паром.
Информация о происшествии была передана в "Теплосеть". Детали инцидента уточняются.
Ранее мы сообщили о том, что на Планерной улице прорвало трубу.
Видео: ВКонтакте /ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб (Игорь Спесивцев)
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все