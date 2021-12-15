На Планерной улице прорвало трубу

Из-за выпадения сверхнормативного количества осадков в городе система канализации работает в условиях максимальной гидравлической нагрузки.

Прорыв трубы произошел в Приморском районе Санкт-Петербурга по адресу: Планерная, 1. Местные жители сообщили, что из-под земли вырвалась мощная струя воды. Пресс-служба Водоканала объяснила, что из-за выпадения сверхнормативного количества осадков в городе система канализации работает в условиях максимальной гидравлической нагрузки.

В некоторых местах могут возникать выбросы водовоздушной смеси. На данном участке заранее были установлены ограждения. В настоящее время на Планерной, 1 выход водовоздушной смеси прекратился.

В Водоканале подчеркнули, что особое внимание уделяется территориям возле социальных объектов, остановок общественного транспорта, станций метро, крупным перекресткам, а также адресам, подверженным скоплению воды, например, Парашютной улице.