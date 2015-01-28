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Проверка более 2500 пожарных гидрантов у школ и детских садов пройдет в Петербурге
Сегодня, 8:10
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Проверка более 2500 пожарных гидрантов у школ и детских садов пройдет в Петербурге

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Все выявленные проблемы будут незамедлительно устраняться специалистами.

Перед началом нового учебного года компания "Водоканал" осуществляет запланированную проверку свыше 2500 пожарных гидрантов, расположенных вблизи учебных заведений.

Как сообщает пресс-служба Смольного, губернатор Петербурга отметил, что подготовка к учебному году включает координацию работы всех городских служб и организаций, отвечающих за техническое состояние образовательных учреждений. Особое внимание уделяется вопросам водоснабжения и противопожарной безопасности в школах и детских садах. Эксперты тщательно обследуют водоснабжающие сети зданий и гидранты, расположенные поблизости, быстро устраняя найденные неисправности.

"Водоканал" не только обеспечивает водоснабжение города, но и гарантирует наличие воды для пожарных нужд. Дважды в год вместе с МЧС России по Петербургу специалисты компании проверяют работоспособность и эффективную подачу воды всех пожарных гидрантов.

В августе текущего года запланировано обследование систем водоснабжения и водоотведения, а также гидрантов вблизи учебных заведений. Экипажи будут проверять сети на предмет провалов и технологических сбоев по всем районам города, охватывая более 2 тысяч адресов, а также оценивать состояние 2500 гидрантов и их готовность к использованию в экстренной ситуации. Все выявленные проблемы будут незамедлительно устраняться специалистами.

Ранее мы сообщили о том, что "Водоканал" подготовился к ливням 22 августа.

Фото: Правительство Петербурга

 

Теги: гуп водоканал санкт-петербурга, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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