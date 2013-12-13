"Водоканал" подготовился к ливням 22 августа

Система дренажа функционирует в обычном режиме и способна справиться с значительными объемами дождевой воды.

"Водоканал Санкт-Петербурга" подготовился к надвигающимся дождям. Метеорологи предполагают, что с 23:00 21 августа до 9:00 22 августа в городе может выпасть около 10 мм осадков, а в некоторых районах — до 15 мм.

Система дренажа функционирует в обычном режиме и способна справиться с значительными объемами дождевой воды. Специалисты понизили уровень воды в резервуарах насосных станций на очистных сооружениях, чтобы создать запас и гарантировать беспрепятственный поток дождевой воды в трубы и коллектора.

Вблизи люков канализационных систем установлены ограждения, так как во время сильных ливней существует риск выхода водовоздушной смеси. Водителей призывают избегать парковки автомобилей рядом с такими участками. Работники "Водоканала" внимательно следят за состоянием дренажной системы.