"Водоканал" подготовился к ливням 22 августа

"Водоканал Санкт-Петербурга" подготовился к надвигающимся дождям. Метеорологи предполагают, что с 23:00 21 августа до 9:00 22 августа в городе может выпасть около 10 мм осадков, а в некоторых районах — до 15 мм.
Система дренажа функционирует в обычном режиме и способна справиться с значительными объемами дождевой воды. Специалисты понизили уровень воды в резервуарах насосных станций на очистных сооружениях, чтобы создать запас и гарантировать беспрепятственный поток дождевой воды в трубы и коллектора.
Вблизи люков канализационных систем установлены ограждения, так как во время сильных ливней существует риск выхода водовоздушной смеси. Водителей призывают избегать парковки автомобилей рядом с такими участками. Работники "Водоканала" внимательно следят за состоянием дренажной системы.
Ранее мы сообщили о том, что в августе в Петербурге выпало более 110 миллиметров осадков.
Фото: Piter.TV
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