Петербург 22 августа находится под влиянием атмосферного фронта

Ожидается преимущественно облачная погода.

В четверг, 22 августа, синоптическую ситуацию в Северной столице сформирует атмосферный фронт. Ожидается преимущественно облачная погода, пройдут дожди, местами прогремят грозы, что немного ограничит дневной прогрев. Об этом рассказали синоптики "Фобос" на портале "Метеовести.

Температура воздуха в Петербурге +21…+23 градуса, в Ленинградской области +19…+24 градуса. Ветер юго-восточный 3-8 м/с, при грозе порывистый.

В пятницу временами будут идти дожди и +18…+20 градусов.

Подписывайтесь на наши страницы в "ВКонтакте" и Telegram! Чтобы узнавать интересные городские новости одними из первых.

Фото: Piter.tv