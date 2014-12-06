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В августе в Петербурге выпало более 110 миллиметров осадков
Сегодня, 20:47
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В августе в Петербурге выпало более 110 миллиметров осадков

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Завтра в городе может выпасть около 10 миллиметров осадков.

Август этого года стал одним из самых дождливых за всю историю Петербурга: с начала месяца в городе выпало более 110 миллиметров осадков, и это еще не все, рассказали в пресс-службе ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга". 

По прогнозам синоптиков, с 23:00 21 августа до 09:00 22 августа в Северной столице ожидаются дожди, местами – ливни и грозы, в связи с чем объявлен "желтый" уровень опасности. В городе может выпасть около 10 миллиметров осадков.

Система водоотведения, которая находится в хозяйственном ведении "Водоканала", работает в штатном режиме и подготовлена к приему интенсивных осадков. 

Заранее понижен уровень воды (до минимально разрешенного) в приемных резервуарах главных насосных станций на канализационных очистных сооружениях. Это позволит канализационной системе работать в качестве буфера – принимать дождевую воду в трубы и коллекторы. Специалисты провели плановые работы по промывке системы водоотведения с применением специализированной техники. Выставлены ограждения у крышек шахт тоннельных канализационных коллекторов (мест возможного выброса воздуха и водовоздушной смеси). 

Пресс-служба ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" 

Сообщить информацию о скоплении воды можно по телефонам: 004, 314-60-13.

Фото: Piter.TV 

Теги: гуп водоканал санкт-петербурга, дожди в петербурге
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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