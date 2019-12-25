Из-за ливней и гроз 22 августа в Петербурге объявлен "желтый" уровень опасности

Правительство Северной столицы обращается к автомобилистам с просьбой соблюдать особую осторожность и по возможности воздержаться от поездок.

В Петербурге объявлен "желтый" уровень погодной опасности, рассказали в пресс-службе Смольного.

По информации Росгидрометцентра, с 09:00 до 21:00 22 августа ожидаются ливни. С 12:00 до 21:00 завтра "желтое" предупреждение будет действовать из-за грозы.

Правительство Северной столицы обращается к автомобилистам с просьбой соблюдать особую осторожность и по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте. Это связано с высоким риском дорожнo-трaнспортных происшествий. Также более внимательными следует быть и пешеходам.

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Фото: Piter.TV