Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства мужчины на Будапештской

Он получил удар в грудь от знакомого во время застолья.

В Петербурге возбуждено уголовное дело по факту убийства мужчины в ходе конфликта. Подробности сообщили в пресс-службе СК по Санкт-Петербургу.

Следственным отделом по Фрунзенскому району в отношении 37-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по факту убийства знакомого (ч. 1 ст. 105УК РФ).

По предварительным данным следствия, подозреваемый днем 17 февраля распивал алкогольные напитки в квартире по Будапештской улице. В ходе конфликта с хозяином квартиры, мужчина ударил его ножом в область грудной клетки. Смерть потерпевшего наступила на месте происшествия.

Подозреваемый задержан, следствием проведен осмотр места происшествия, изъят нож и иные следы с места преступления, назначен комплекс судебных экспертиз. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Недавно пьяный житель Выборга ударил катаной приятеля в пах.

Фото: Telegram / Питерский Следком