На улице Брянцева прорвало трубу

Песок уберут с дороги сегодня ночью, а ликвидация вытекания запланирована на 30 июля.

На горячую линию ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" 29 июля поступила заявка на вытекание холодной воды на улице Брянцева, 18А. В ходе обследования специалистами выявлено технологическое нарушение на водопроводной магистрали диаметром 200 миллиметров, сообщили в пресс-службе предприятия.

Вытекание минимизировали к 19:00, выход воды на поверхность прекращен – она сошла в систему водоотведения.

В зоне технологического нарушения находятся два нежилых здания и одно жилое. В настоящее время бригада осуществляет монтаж временного водоснабжения. После устранения нарушения абоненты будут переведены на централизованное водоснабжение. Пресс-служба ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"

Песок уберут с дороги сегодня ночью, а ликвидация вытекания запланирована на 30 июля.

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Фото: пресс-служба ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"