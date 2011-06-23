На улице Буренина прорвало трубу

Жителям пообещали в ближайшее время устранить неполадки. Скоро в квартиры вернется горячая вода.

Сегодня, 14 августа, в Красногвардейском районе прорвало трубу. Авария произошла на Буренина, 1, корпус 1. Об этом сообщили в tg-канале "Пресс-сек Красногвардейского".

В Администрацию Красногвардейского района поступает большое количество обращений от жителей об отсутствии горячего водоснабжения. Пресс-служба администрации Красногвардейского района

На место аварии прибыли сотрудники "Теплосети Санкт-Петербурга". Бригада выполняет работы по ремонту трубопровода диаметром 400 мм. Большое количество дефектов на тепловых сетях микрорайона Полюстрово вызвано их износом, рассказала в пресс-службе администрации.

Жителям пообещали в ближайшее время устранить неполадки. Скоро в квартиры вернется горячая вода.

Ранее мы писали, что во Фрунзенском районе Петербурга 14 августа пройдут повторные испытания теплосетей.

Видео: Telegram / Пресс-сек Красногвардейского