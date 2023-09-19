Во Фрунзенском районе Петербурга 14 августа пройдут повторные испытания теплосетей

Испытания – необходимое мероприятие при подготовке тепловых сетей к новому отопительному сезону.

Специалисты АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" 14 августа проведут испытания тепловых сетей на плотность и прочность во Фрунзенском районе. Температура воды не превысит 40 градусов, рассказали в пресс-службе организации.

В зону работ войдут тепловые сети, которые проходят по улицам: Малая Балканская, Олеко Дундича, Ярослава Гашека, Пловдивская, Будапештская, Малая Карпатская, Карпатская, Бухарестская, Малая Бухарестская, Софийская, Турку, Пражская, по Малой Каштановой аллее.

Испытания – необходимое мероприятие при подготовке тепловых сетей к новому отопительному сезону. Проверка позволит определить неблагоприятные зоны и спланировать программу капитального ремонта тепловой инфраструктуры.

Ненадежные участки трубопроводов, выявленные в ходе весенне-летних гидравлических испытаний, – это предотвращенные технологические нарушения в системе теплоснабжения нашего города зимой. Пресс-служба АО "Теплосеть Санкт-Петербурга"

В случае обнаружения любых признаков повреждения коммуникаций в указанных границах необходимо сообщать об опасности в городской мониторинговый центр по телефонам: 004, с мобильного – 112.

Ранее на Piter.TV: обновлен участок трубопровода распределительной сети "Олеко Дундича".

Фото: пресс-служба АО "Теплосеть Санкт-Петербурга"