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Во Фрунзенском районе Петербурга 14 августа пройдут повторные испытания теплосетей
Сегодня, 19:26
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Во Фрунзенском районе Петербурга 14 августа пройдут повторные испытания теплосетей

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Испытания – необходимое мероприятие при подготовке тепловых сетей к новому отопительному сезону.

Специалисты АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" 14 августа проведут испытания тепловых сетей на плотность и прочность во Фрунзенском районе. Температура воды не превысит 40 градусов, рассказали в пресс-службе организации.

В зону работ войдут тепловые сети, которые проходят по улицам: Малая Балканская, Олеко Дундича, Ярослава Гашека, Пловдивская, Будапештская, Малая Карпатская, Карпатская, Бухарестская, Малая Бухарестская, Софийская, Турку, Пражская, по Малой Каштановой аллее. 

Испытания – необходимое мероприятие при подготовке тепловых сетей к новому отопительному сезону. Проверка позволит определить неблагоприятные зоны и спланировать программу капитального ремонта тепловой инфраструктуры. 

Ненадежные участки трубопроводов, выявленные в ходе весенне-летних гидравлических испытаний, – это предотвращенные технологические нарушения в системе теплоснабжения нашего города зимой.

Пресс-служба АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" 

В случае обнаружения любых признаков повреждения коммуникаций в указанных границах необходимо сообщать об опасности в городской мониторинговый центр по телефонам: 004, с мобильного – 112.

Ранее на Piter.TV: обновлен участок трубопровода распределительной сети "Олеко Дундича". 

Фото: пресс-служба АО "Теплосеть Санкт-Петербурга"

Теги: ао теплосеть санкт-петербурга, гидравлические испытания теплосетей, фрунзенский район
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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