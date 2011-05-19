Обновлен участок трубопровода распределительной сети "Олеко Дундича"

В процессе работ была демонтирована временная тепловая сеть, а близлежащие здания подключили к новому трубопроводу.

Специалисты АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" успешно завершили ввод в эксплуатацию нового участка стальных трубопроводов протяженностью 266 метров, который соединяет Бухарестскую и Малую Балканскую улицы. Об этом сообщил комитет по энергетике.

Новые теплопроводы оснащены системой оперативного дистанционного контроля влажности, что позволяет непрерывно отслеживать состояние теплоизоляции и предотвращать возможные повреждения. В процессе работ была демонтирована временная тепловая сеть, а близлежащие здания подключили к новому трубопроводу. Сейчас ведется подготовка к восстановлению благоустройства территории.

В целом, объем обновленных тепловых сетей в квартале, ограниченном улицами Олеко Дундича, Будапештская, Бухарестская и Малая Карпатская, превышает 4500 метров, что составляет около трети от запланированного объема реконструкции.

Полное обновление сетей обеспечит надежное теплоснабжение и горячую воду для 8 тысяч жителей. В зоне теплоснабжения находятся 26 зданий, включая три детских и два учебных учреждения. Планируется завершить проект к концу 2025 года.

Ранее мы сообщили о том, что на Васильевском острове прошли повторные испытания теплосетей.

Фото: Telegram / Комитет по энергетике