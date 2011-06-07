На Васильевском острове пройдут повторные испытания теплосетей

Температура воды в тепловых сетях не превысит 40 градусов.

Специалисты АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" 6 августа проведут повторные испытания 300 километров тепловых сетей на плотность и прочность в Василеостровском районе Петербурга. Температура воды не превысит 40 градусов, рассказали в пресс-службе организации.

В зону работ входят тепловые сети, проходящие по улицам: Детская, Камская, Донская, Весельная, Шевченко, Карташихина, Наличная, Опочинина, Гаванская, Репина, Канареечная; 1-я, 2-я, 3-я, 4-я, 5-я, 6-я, 7-я, 8-я, 9-я, 10-я, 11-я, 12-я, 13-я, 14-я, 15-я, 16-я, 17-я, 18-я, 19-я, 20-я, 21-я, 22-я, 23-я, 24-я, 25-я, 26-я, 27-я, 29-я, Косая, Кадетская, Наличная, Кораблестроителей, Мичманская, Капитанская, Вадима Шефнера, Нахимова, Железноводская, Уральская, Беринга, Шевченко, Остоумова, Карташихина, Гаванская, Челюскина, Опочинина, Парусная; Чирикова, Виктора Канецкого, Крузенштерна, Миклухо-Маклая; по Кожевенной линии; по проспектам: Большой, Средний, Малый, КИМа, Среднегаванский; по проездам: Адмиральский, Галерный; по бульварам Головнина, Вилькицкий, Александра Грина; по переулкам: Одоевского, Каховского, Тучков, Бугский, Волховский, Академический, Биржевой; по набережным Морская и Новосмоленская, Университетская, Макарова, реки Смоленки, Лейтенанта Шмидта и Шкиперскому протоку. Кроме того, испытания пройдут на Невской губе, Кожевенной линии и площади Морской славы.

Повторные гидравлические испытания проводятся для проверки трубопроводов и оборудования, установленных на тепловых сетях.

Ненадежные участки трубопроводов, выявленные в ходе весенне-летних гидравлических испытаний – это предотвращенные технологические нарушения в системе теплоснабжения нашего города зимой. Пресс-служба АО "Теплосеть Санкт-Петербурга"

При обнаружении любых признаков повреждения коммуникаций в указанных границах необходимо сообщить об опасности в городской мониторинговый центр по телефонам: 004, с мобильного – 112.

Ранее на Piter.TV: за неделю теплоэнергетики проведут 30 гидравлических испытаний в восьми районах Петербурга.

Фото: пресс-служба АО "Теплосеть Санкт-Петербурга"