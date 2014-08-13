За неделю теплоэнергетики проведут 30 гидравлических испытаний в восьми районах Петербурга

Чтобы узнать, попадает ли ваш дом в зону испытаний, можно посетить сайт rомитета по энергетике, а также сайты ведущих теплоснабжающих организаций.

Специалисты в области теплоснабжения Петербурга планируют провести 30 гидравлических испытаний в период с 5 по 11 августа в восьми районах города. Об этом сообщает Комитет по энергетике Петербурга.

ГУП "ТЭК СПб" проведет четыре испытания сетей на территории Фрунзенского, Красносельского и Красногвардейского районов. ООО "Петербургтеплоэнерго" организует 24 испытания в Курортном, Петроградском и Центральном районах. АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" проведет одно испытание в Василеостровском районе, а ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО" испытает сети в Выборгском районе.

Чтобы узнать, попадает ли ваш дом в зону испытаний, можно посетить сайт rомитета по энергетике, а также сайты ведущих теплоснабжающих организаций. Гидравлические испытания являются обязательными регламентными мероприятиями, проводимыми в рамках подготовки к отопительному сезону. Они помогают выявить слабые места в тепловых сетях и предотвратить возможные технологические сбои, которые могут привести к отключению горячего водоснабжения и отопления в холодное время года.

Фото: Telegram / Комитет по энергетике