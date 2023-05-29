Во время пожара на Каменноостровском проспекте едва не пострадали пятеро жильцов

Полыхала трехкомнатная квартира, огонь охватил комнату площадью 35 "квадратов".

В Петроградском районе утром 11 декабря произошел пожар. Были спасены пять человек, двое из которых – дети, рассказали в ГУ МЧС России по Петербургу.

В доме на Каменноостровском проспекте полыхала трехкомнатная квартира, огонь охватил комнату площадью 35 "квадратов". К месту вызова прибыли спасатели, однако пожар уже вырвался из окон. Едкий дым отрезал соседям путь к спасению. К счастью, всех вывели. Всего эвакуировали 10 человек.

Тушение осложнила сложная планировка здания, ввиду которой огнеборцам пришлось прокладывать многометровые рукавные линии по лестничным пролетам. Пресс-служба МЧС

Ликвидировали огонь 23 сотрудника МЧС и пять единиц техники.

Видео: пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу