  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 14:26
159
sashshsas Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Во время пожара на Каменноостровском проспекте едва не пострадали пятеро жильцов

0 0

Полыхала трехкомнатная квартира, огонь охватил комнату площадью 35 "квадратов".

В Петроградском районе утром 11 декабря произошел пожар. Были спасены пять человек, двое из которых – дети, рассказали в ГУ МЧС России по Петербургу. 

В доме на Каменноостровском проспекте полыхала трехкомнатная квартира, огонь охватил комнату площадью 35 "квадратов". К месту вызова прибыли спасатели, однако пожар уже вырвался из окон. Едкий дым отрезал соседям путь к спасению. К счастью, всех вывели. Всего эвакуировали 10 человек. 

Тушение осложнила сложная планировка здания, ввиду которой огнеборцам пришлось прокладывать многометровые рукавные линии по лестничным пролетам. 

Пресс-служба МЧС 

Ликвидировали огонь 23 сотрудника МЧС и пять единиц техники. 

Ранее на Piter.TV: стала известна предварительная причина крупного пожара на Правобережном рынке. 

Видео: пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу 

Теги: каменноостровский проспект, пожар
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии