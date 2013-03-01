  1. Главная
Сегодня, 12:46
Стала известна предварительная причина крупного пожара на Правобережном рынке

В результате погибла 70-летняя женщина, пострадали двое мужчин 47 и 55 лет.

Названа предварительная причина мощного пожара на Правобережном рынке в Невском районе Петербурга. Об этом пишет "Бриф24"

Напомним, возгорание возникло накануне вечером на улице Дыбенко. Огонь охватил площадь в 1,5 тыс. "квадратов". Полностью потушили пожар только к утру 11 декабря. В результате погибла 70-летняя женщина, пострадали двое мужчин 47 и 55 лет. 

По информации источника, причиной случившегося могла быть неисправная проводка. Расследование дела по ч. 1 ст. 238 УК РФ продолжается. 

Ранее на Piter.TV: эвакуация посетителей "Галереи" оказалась учебной тренировкой. 

Видео: пресс-служба МЧС России 

