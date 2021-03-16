  1. Главная
Эвакуация посетителей "Галереи" оказалась учебной тренировкой
Сегодня, 11:10
Эвакуация прошла штатно, никакой угрозы нет.

Утром 9 декабря в Петербурге эвакуировали гостей торгово-развлекательного центра "Галерея". Об этом рассказали очевидцы в социальных сетях. 

Мероприятие состоялось в рамках плановой учебной тренировки, пишет "Фонтанка", ссылаясь на директора ТРЦ Дмитрия Гашичева. Эвакуация прошла штатно, пожарно-спасательные подразделения задействованы не были. 

Ранее на Piter.TV: пожар разгорелся в ТЦ "Кубатура" на улице Фучика. Никто не пострадал, к ликвидации огня привлекали 15 сотрудников МЧС и три единицы техники. 

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер) 

Теги: трц галерея, эвакуация
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

