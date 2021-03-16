Эвакуация посетителей "Галереи" оказалась учебной тренировкой

Эвакуация прошла штатно, никакой угрозы нет.

Утром 9 декабря в Петербурге эвакуировали гостей торгово-развлекательного центра "Галерея". Об этом рассказали очевидцы в социальных сетях.

Мероприятие состоялось в рамках плановой учебной тренировки, пишет "Фонтанка", ссылаясь на директора ТРЦ Дмитрия Гашичева. Эвакуация прошла штатно, пожарно-спасательные подразделения задействованы не были.

Ранее на Piter.TV: пожар разгорелся в ТЦ "Кубатура" на улице Фучика. Никто не пострадал, к ликвидации огня привлекали 15 сотрудников МЧС и три единицы техники.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)