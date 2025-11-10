В районе сквера Андрея Петрова в Петербурге столкнулись три машины

Основной удар пришелся на двигавшуюся позади японскую иномарку, водитель пострадал.

Полицейские устанавливают обстоятельства массового ДТП в Петроградском районе. По данным телеканала "Санкт-Петербург", на Каменноостровском проспекте 10 ноября столкнулись две машины и задели третью.

Как сообщил водитель третьего авто, транспортное средство из потока напротив внезапно выехало на встречную полосу. У его машины пострадало только боковое зеркало. Основной удар пришелся на двигавшуюся позади японскую иномарку, водитель пострадал.

Фото: телеканал "Санкт-Петербург"