В районе сквера Андрея Петрова в Петербурге столкнулись три машины
Сегодня, 15:26
Основной удар пришелся на двигавшуюся позади японскую иномарку, водитель пострадал.

Полицейские устанавливают обстоятельства массового ДТП в Петроградском районе. По данным телеканала "Санкт-Петербург", на Каменноостровском проспекте 10 ноября столкнулись две машины и задели третью. 

Как сообщил водитель третьего авто, транспортное средство из потока напротив внезапно выехало на встречную полосу. У его машины пострадало только боковое зеркало. Основной удар пришелся на двигавшуюся позади японскую иномарку, водитель пострадал. 

Ранее мы рассказывали о том, что виновница смертельного ДТП на Приморском шоссе предстанет перед судом. 

Фото: телеканал "Санкт-Петербург" 

