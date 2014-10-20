В Петербурге вынесли приговор водителю самосвала, который в наркотическом опьянении сбил пенсионерку

В результате аварии пенсионерка получила тяжелые травмы.

Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга признал Ильеса Матиева виновным в наезде на 85-летнюю женщину на улице Наличной. ДТП произошло 16 января 2024 года, когда водитель самосвала SHACMAN, находясь под воздействием наркотиков, не убедился в безопасности движения и сбил пешехода, вышедшего из трамвая. Об этом сообщила объединенная пресс-служба городских судов Петербурга.

В результате аварии пенсионерка получила тяжелые травмы. Матиев признал свою вину, и дело рассматривалось в особом порядке.

Суд приговорил его к 3 годам и 10 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Кроме того, он лишен водительских прав на 2 года и обязан выплатить потерпевшей 995 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

Ещё одного водителя ожидает суд за смертельный наезд на пенсионерку на тротуаре на улице Седова.

Фото: Piter.tv