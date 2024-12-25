Водителя ожидает суд за смертельный наезд на пенсионерку на тротуаре на улице Седова

Уголовное дело направлено в Невский районный суд для рассмотрения по существу.

Водитель наехал на пенсионерку при движении задним ходом: прокуратура Санкт-Петербурга утвердила обвинительное заключение. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

По версии следствия, 15 октября 2024 года 36-летний обвиняемый, управляя автомобилем "ГАЗЕЛЬ", двигаясь задним ходом, не обеспечил безопасность движения, и у дома 88 по улице Седова совершил наезд на 74-летнюю женщину. В результате ДТП пешеход скончалась на месте.

Уголовное дело с обвинительным заключением по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим автомобилем, повлекшее по неосторожности смерть человека) направлено в Невский районный суд для рассмотрения по существу.

Видео: прокуратура СПб