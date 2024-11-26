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На Васильевском острове трамвай "Достоевский" сошел с рельсов

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Предварительно, никто не пострадал.

На пересечении Наличной улицы и Новосмоленской набережной на Васильевском острове в Петербурге ретротрамвай "Достоевский" сошел с рельсов. Предварительно, никто не пострадал, сообщили в ГУП "Горэлектротранс". 

ДТП произошло ночью 2 апреля. На месте работали сотрудники аварийно-восстановительной службы ГЭТ. Все обстоятельства и причины случившегося устанавливаются. 

Ранее мы рассказывали о том, что на станции Волховстрой-1 в Ленобласти грузовой поезд сошел с рельсов. 

Видео: Telegram / Mash на Мойке 

Теги: наличная улица, трамвай сошел с рельсов
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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