На Васильевском острове трамвай "Достоевский" сошел с рельсов

Предварительно, никто не пострадал.

На пересечении Наличной улицы и Новосмоленской набережной на Васильевском острове в Петербурге ретротрамвай "Достоевский" сошел с рельсов. Предварительно, никто не пострадал, сообщили в ГУП "Горэлектротранс".

ДТП произошло ночью 2 апреля. На месте работали сотрудники аварийно-восстановительной службы ГЭТ. Все обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.

Ранее мы рассказывали о том, что на станции Волховстрой-1 в Ленобласти грузовой поезд сошел с рельсов.

Видео: Telegram / Mash на Мойке